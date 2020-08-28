COVID-19: За сутки в Армении от коронавируса скончались пять человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 181, в общем составив 43 451.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 276 и сейчас составляет 37 264.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 869.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 266 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 052, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 202 253 (1746 за последние сутки).