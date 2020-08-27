По словам Хулуси Акара, Турция является «стороной армяно-азербайджанского конфликта»

В интервью агентству «Анадолу» министр обороны Турции Хулуси Акар среди других вопросов геополитической и региональной повестки также коснулся июльских событий на армяно-азербайджанской границе.

Вновь заявив о турецко-азербайджанском единстве и братстве, Акар подчеркнул: «Турция также является стороной этого конфликта, будучи братским государством и сторонницей защиты его [Азербайджана] прав».

«Агрессивная позиция Армении достойна осуждения. Армения поступает неразумно и, полагаясь на стоящие за ней силы, предпринимает шаги, выходящие за рамки ее собственных возможностей», - заявил турецкий министр.

Говоря о недавних совместных турецко-азербайджанских военных учениях, Хулуси Акар подчеркнул, что подобные мероприятия демонстрируют безоговорочную поддержку Азербайджану и будут носить продолжительных характер.