Арсен Торосян опровергает слухи о своей отставке

Министр здравоохранения Арсен Торосян опровергает упорно муссируемые в прессе в последние дни слухи о своей отставке.

«Я даже не помню, когда в последний раз встречался с премьер-министром, так давно это было, это если коротко. Подобные публикации появляются уже около двух лет, поэтому не вижу смысла искать причины - почему. Может быть, по наущению кого-то, может быть, они обусловлены глобальными политическими спекуляциями, а не только моей личностью», - сегодня сказал журналистам Торосян.

Согласно слухам, премьер-министр недоволен работой, проделанной министром в рамках эпидемии коронавируса.

«Борьба с коронавирусом - это задача не только Минздрава, но и Республики Армения в целом. И так и было. Все ведомства делали и продолжают делать работу по своей части. А мы по своей части. И процент граждан Республики Армения, инфицированных коронавирусом и, к несчастью, умерших, показывает, что система здравоохранения сделала больше, чем могла», - сказал Арсен Торосян.

Торосян сегодня принимал участие в рабочем обсуждении бюджетных программ в Национальном собрании.

На фоне упорных слухов о его отставке было опубликовано решение премьер-министра о 19-дневном отпуске Арсена Торосяна, который начнется 31 августа.

На вопрос, почему он уходит в отпуск сейчас, когда эпидемия еще не преодолена, Торосян ответил: «Никто не имеет права спекулировать целесообразностью моего отпуска».

Министр здравоохранения не исключает вероятности второй волны коронавируса в Армении. «Мы можем ожидать вторую волну или повторную активизацию в связи с мобильностью людей, экономической активностью, открытием школ, а также более холодным временем года», - сказал он.