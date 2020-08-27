Утвержденный сегодня правительством пакет позволит не продлевать режим ЧП после 11 сентября

Сегодня на заседании правительства одобрен пакет законопроектов, который позволит не продлевать режим чрезвычайного положения в Армении после 11 сентября.

Представляющий пакет министр юстиции Рустам Бадасян уточнил, что совместно с Министерством здравоохранения разработаны проекты, вступление в силу которых даст возможность бороться с эпидемией без продления правового режима чрезвычайного положения.

«Предлагаем внести изменения и дополнения в законы «Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения» и «О защите населения в чрезвычайных ситуациях», а также в смежные законы. В случае принятия пакета законопроектов в соответствующие сроки продленное в Республике Армения до 11 сентября этого года чрезвычайное положение больше не будет продлеваться, а по истечении срока его действия начнут действовать предлагаемые в проектах мероприятия и ограничения», - сказал Бадасян.

В связи с эпидемией коронавируса в Армении с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, который правительство каждый раз продлевало на 30 дней.

В законопроектах предполагается, что в случае опасности проникновения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Армении и, как следствие, возникновения чрезвычайной ситуации может быть введен карантин. Причем, по предложению уполномоченного государственного органа в области здравоохранения, карантин может быть введен как правительством, так и мэром Еревана и губернаторами на всей территории страны или в соответствующей административно-территориальной единице, даже по месту нахождения отдельных организаций.

«В частности, в тех случаях, когда карантин будет введен губернатором или мэром Еревана, можно будет применять следующие меры: установление очередного режима въезда и выезда в эпидемическую зону, временное прекращение или ограничение сообщения через государственную границу, ограничения права свободного передвижения граждан и передвижения транспортных средств, обсервация, самоизоляция, изоляция», - сказал Бадасян.

А в тех случаях, когда карантин будет введен правительством, можно будет применять более строгие меры, хотя, как подчеркнул Бадасян, речь идет о возможности применении, и вовсе не обязательно, что исполнительная власть их будет применять.

«Ограничения на организацию, проведение или участие в собраниях или общественных мероприятиях, установление правил санитарно-эпидемиологической безопасности деятельности юридических лиц, ограничения на перевозку товаров, ограничения на деятельность образовательных учреждений, ограничения в государственных органах, органах местного самоуправления и других учреждениях. Следует подчеркнуть, что данный режим отличается от правового режима чрезвычайного положения объемами ограничения прав, строгостью и интенсивностью применяемого инструментария, более четкими механизмами защиты прав, подлежащих ограничению. В частности, больше не будут действовать система определения местоположения людей через систему электронного слежения, случаи запрета экономической деятельности, то есть, в сфере экономической деятельности возможно установить ограничения, но нельзя запретить экономическую деятельность», - пояснил министр.

Кстати, в ходе обсуждения в правительстве выяснилось, что с пакетом не знакомы в Министерстве обороны, а в офис омбудсмена его направили всего за два дня до заседания правительства.

«Когда будет положен конец такому стилю работы?.. - не скрыл своего недовольства премьер. – «Замок» Кафки нужно сделать приложением к постановлению правительства. Нет, давайте прекратим, идите, обсудите до того, как приносить на подпись, пока проект не будет обсужден со всеми заинтересованными органами, и письменно меня не уведомите, что он со всеми обсужден, все предложения обсуждены, не приносите на подпись. Учитывая актуальность вопроса, предлагаю принять голосованием, но до подписания проект должен быть обсужден во всех необходимых местах. Заседание правительства – это не то место, где мы должны обсуждать такие детали: где поставить запятую или откуда ее убрать. Проекты должны быть надлежащем образом поставлены на обсуждение. Итак, ставится на голосование, кто против решения? Никто не против, решение принято».

Для вступления в силу пакет законопроектов должен быть принят Национальным собранием.