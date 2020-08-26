Тоноян назвал уровень армяно-российского военно-технического сотрудничества беспрецедентным

Министр обороны Давид Тоноян вчера вернулся в Армению. С воскресенья он находился в России, участвовал в международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

В интервью телеканалу ВС РФ «Звезда» Тоноян заявил о беспрецедентном уровне военно-технического сотрудничества с Россией. «Не первый раз мы участвуем в этой выставке и в этом форуме, мы придаем большую важность этому участию, потому что каждый год подписываются новые контракты. У нас очень хорошая динамика, которой не было многие годы. Армения закупает современное, модернизированное оружие, которое находится на вооружении у Российской Федерации, и мы стараемся не отставать, потому что в принципе у нас противники почти одинаковые», - сказал он.

По словам Тонояна, в последнее время было подписаны многочисленные контракты с Россией. «И армянские, и российские частные компании, занимающиеся выпуском продукции военного назначения, заключили многочисленные контракты. В основном это совместная продукция на территории Армении. Также произойдет модернизация истребителей Су-25 до соответствующего уровня, позволяющего использовать их в современном бою. Россия является ведущим партнером Армении в военно-технической сфере, а по некоторым направлениям - единственным», - сказал министр обороны Армении.

Ранее в рамках международного военно-технического форума Тоноян встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым и директором российской государственной компании «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым.

В Москве Давид Тоноян также встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу перед отъездом последнего в Баку.