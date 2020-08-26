Параллельно с Вооруженными силами планируется создание ополчения

Министерство обороны вынесло на общественное обсуждение проект, который предусматривает параллельно с Вооруженными силами создание ополчения. Руководство им будет осуществлять начальник Генерального штаба Вооруженных сил посредством штаба ополчения.

Проект, который предусматривает внесение изменений в закон «Об обороне», опубликован на едином сайте для публикации проектов правовых актов Министерства юстиции. Согласно проекту, ополчение - это система добровольного участия граждан в вооруженной защите Армении в условиях вооруженного нападения на Армению, при наличии непосредственной опасности этого или в условиях военных действий.

Председатель Союза добровольцев «Еркрапа», депутат фракции «Мой шаг» Национального собрания Сасун Микаелян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что для воюющей страны ополчение является необходимостью, эта идея обсуждается уже несколько лет

«Военные это обсуждают. Но это обсуждается не год, а уже долгое время, и должно быть реализовано. У нас многовековой враг, мы окружены врагами, - сказал Микаелян. - Ополчение не означает 10 тысяч или 20-70 тысяч человек, в ополчении должно быть как минимум 100 тысяч человек и больше. Поскольку каждую секунду, каждую минуту могут произойти непредсказуемые нападения, без ополчения невозможно. Мы всегда должны быть готовы, я всегда это говорил и снова повторяю», - сказал Микаелян.

На вопрос, не достаточно ли Вооруженных сил Армении, депутат правящей фракции ответил: «Вы знаете о последней агрессии Турции, какую готовность Турция выразила в связи с Азербайджаном. Следовательно, это не значит, что наши Вооруженные силы не боеспособны, не готовы, но у нас должно быть ополчение, потому что если, не дай Бог, произойдет что-то подобное, нам нужны войска».

В обосновании проекта авторы ссылаются на изучение возможных военных действий противника, согласно которому центр тяжести боевых действий может быть перенесен в глубь страны с широким применением диверсионных, террористических, разведывательных сил или сил спецопераций, а также проникших группировок вооруженных сил противника. И чтобы им противостоять, необходимо создать состоящее из добровольцев ополчение.

Ополченцы будут иметь закрепленное за ними оружие и форму. Ополченец назначается на соответствующую должность приказом начальника штаба ополчения.

Сасун Микаелян отвергает опасения, что ополченцы могут с оружием в руках ходить, например, по Еревану и представлять опасность для окружающих. «Это будет в специальном месте, на местах будет пирамида, оружие будет храниться там, при необходимости оружие будут забирать оттуда. То есть, еще до объявления мобилизации у нас уже будут готовые люди, которые уже будут знать, куда идти и что делать», - сказал он.

Между тем, правозащитница Нина Карапетянц уверена, что Армении помимо Вооруженных сил не нужно иметь внутри страны еще одну вооруженную структуру.

«Самое важное, что это не гарантирует, что в какой-то момент ополченцы не попытаются с оружием в руках участвовать в каких-то действиях по улицах Еревана, в центре города, нет такой гарантии. Я считаю, что государству, имеющему регулярную армию, не нужны дополнительные отдельные вооруженные подразделения с непонятным статусом», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Карапетянц.

Правозащитница подчеркивает, что не понимает, почему военное ведомство выступает с подобным предложением. Вместо этого они могут усилить военное образование в учебных заведениях, считает Нина Карапетянц.

Правозащитница напоминает о поведении в недалеком прошлом подобной структуры - Союза добровольцев «Еркрапа». «Жизнь подсказывает, и у нас был такой опыт в лице «Еркрапа», когда во время определенных событий люди могут вставать на ту или иную сторону, предположим, их могут использовать власти или какие-то силы. Следовательно, я считаю, что помимо армии у нас уже есть соответствующие вооруженные структуры, будь то полиция, Армия обороны, поэтому при необходимости все поля вроде бы прикрыты, внутренние войска - внутри, Министерство обороны – вовне, поэтому я не вижу смысла и логики в том, чтобы иметь дополнительные формирования», - сказала Карапетянц.

До 8 сентября граждане могут представлять предложения по формированию ополчения, а также оставлять свои оценки.