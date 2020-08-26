В результате взрыва в жилом доме в Ереване погиб, по меньшей мере, один человек, еще один в критическом состоянии

Сегодня утром в результате взрыва на улице Райниса в Ереване погиб, по меньшей мере, один человек. Согласно сообщению МЧС, в 13:01 спасатели извлекли из-под завалов тело, по предварительным данным, 58-летнего Артура К..

Напомним, что два человека госпитализированы, состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое, другого как тяжелое.

Сообщение о взрыве в жилом доме в Национальный центр кризисного управления поступило рано утром. Согласно сообщению, причиной взрыва стала утечка газа.

Несколько десятков спасателей выехали на место происшествия.

Выяснилось, что взрыв произошел в четырехэтажном панельном доме №1 по улице Райниса. 12 квартир, расположенных в одном подъезде, частично разрушены.

На место взрыва также прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян. Министр подтвердил журналистам факт извлечения тела погибшего мужчины из-под завалов.

Поисково-спасательные работы продолжаются.