COVID-19: За сутки в Армении от коронавируса скончались 3 пациента

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 131, в общем составив 43 067.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 251 и сейчас составляет 36 726.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 861.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 264 пациента с COVID-19 скончались по причине другого заболевания (4 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 216, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 198 569 (1696 за последние сутки).