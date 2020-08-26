Взрыв в жилом доме в Ереване, здание частично обрушилось, есть пострадавшие, ведутся поисково-спасательные работы

Сегодня в 7:18 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что из-за утечки газа произошел взрыв по адресу улица Райниса 3 в Ереване, где частично разрушилось здание.

По данным МЧС, к месту происшествия выехали пять пожарных расчетов, одна автолестница, две спасательные команды из Центра по осуществлению специальных спасательных операций Департамента спасательных сил, оперативная и дежурная группы отдела организации пожарно-спасательных работ, инструктор отдела психологической помощи.

На месте происшествия находится премьер-министр Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.

По предварительным данным, из-под завалов вызволили двоих граждан․ В сообщении говорится, что эвакуирован 21 гражданин. Отмечается, что двое пострадавших госпитализированы. Кинологи на месте ведут поисково-спасательные работы.