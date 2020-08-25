Минобороны проводит служебное расследование по делу попавшего в плен офицера

Министерство обороны Армении проводит служебное расследование в связи с пленением в Азербайджане офицера Вооруженных сил Армении Гургена Алавердяна, сегодня сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

«Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте фотографии Гургена Алавердяна и якобы обнаруженных у него вещей, что не соответствует действительности. Предлагаем Министерству обороны Азербайджана не прилагать лишних усилий и не искажать действительность. Уверены, что в ближайшее время ситуация прояснится, ведется служебное расследование, и все детали будут раскрыты. По нашим данным, Гурген Алавердян заблудился», - добавила Степанян.

Согласно заявлению Минобороны Азербайджана от 23 августа, в тот же день около 5:45 армянская сторона предприняла попытку диверсионного нападения, но, понеся потери, отступила. В ходе боя, согласно Минобороны Азербайджана, был взят в плен руководитель армянской диверсионно-разведывательной группы Гурген Алавердян.

Минобороны Армении отрицает, что оказавшийся в Азербайджане армянский офицер является диверсантом. По утверждению армянской стороны, вышедший с целью проверки боевого опорного пункта офицер Гурген Алавердян из-за неблагоприятных погодных условий заблудился и пропал.

Красный Крест: в настоящее время в Азербайджане удерживаются пятеро граждан Армении

Представитель офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказала, что по вопросу офицера Гургена Алавердяна комитет уже ведет диалог с властями Армении и Азербайджана.

Кстати, по словам Аматуни, по данным МККК, в настоящее время в Азербайджане удерживаются пятеро граждан Армении.

«Представители Международного комитета Красного Креста по данному вопросу ведут диалог с соответствующими властями Армении и Азербайджана. Обычно в подобных ситуациях роль Красного Креста как нейтрального посредника в гуманитарных вопросах заключается в получении возможности незамедлительно посетить лицо, чтобы была возможность посредством периодических посещений проверять условия его содержания, отношение к нему, а также помочь этим лицам оставаться на связи с членами своей семьи. Цель в этом, диалог установлен», - сказала Аматуни.

На вопрос, когда у представителей Красного Креста будет возможность посетить Алавердяна, Аматуни ответила: «Обстоятельства и сроки бывают разные. Сроки для определенных ситуаций не установлены никаким законодательством или процедурами. Речь здесь идет о срочности, как можно скорее в любой сложившейся ситуации с учетом обстоятельств».

На вопрос о числе армянских пленных в Азербайджане на данный момент Зара Аматуни ответила: «Мы посещаем всех, кто там удерживается. Мне кажется, это открытая информация, можно поинтересоваться. Несколько человек, находящихся там, мы периодически их посещаем. Их уже пятеро».