Новые случаи коронавируса в Варденисе и Гюмри

Новые случаи инфицирования коронавирусом подтверждены в городе Варденис Гегаркуникской области. Мэрия города накануне на странице в Facebook сообщила, что в городе появился новый очаг эпидемии, основная причина, согласно записи, «наличие большого числа людей в доме покойного».

Речь идет о нескольких подтвержденных случаях, в беседе с Радио Азатутюн сегодня пояснил мэр Вардениса Арам Мелконян. По его словам, вспышки как таковой нет.

«Если распределить случаи в масштабе страны, у нас, можно сказать, нет большого числа случаев. Естественно, люди в Ереване, по всей республике общаются, и, естественно, будут случаи», - сказал он.

Мелконян подтверждает, что новые случаи заражения были зарегистрированы вследствие участия в траурных церемониях, и цель их заявления была лишь в том, чтобы призвать людей к бдительности. «У нас сейчас пять изолированных человек, и пятеро находятся в больнице, проходят лечение, два человека получают серьезное лечение. Мы всегда делаем заявления о том, чтобы люди были бдительными, и это дает положительный результат: люди бывают более бдительными, особенно во время похорон, на кладбищах все носят маски, почти все в перчатках. Это очень хорошо, что мы всегда сохраняем бдительность, у нас было 2-3 положительных случая среди людей, которые были в доме умершего, но это не считается вспышкой», - сказал мэр Вардениса.

Уже не в первый раз сообщается о вспышке эпидемии коронавируса в Варденисе, еще в апреле решением комендатуры более чем на 10 дней город был закрыт на карантин.

Между тем, в Гюмри уже в третьем по счету закрытом учреждении зафиксирована вспышка коронавируса. После дома престарелых и школы-интерната на этот раз коронавирус выявлен у сотрудников и воспитанников детского дома для детей с инвалидностью.

По словам начальника отдела здравоохранения администрации Ширакской области Лейли Асланаян, учреждение работает в закрытом карантинном режиме. По ее заверению, закрытые учреждения находятся под постоянным контролем региональной структуры Центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава. В результате очередной проверки были выявлены случаи коронавируса. Были взяты образцы и у детей, и у всего персонала, были выявлены 13 положительных случаев, 6 - среди детей, 7 - среди сотрудников. Был организован перевод 6 детей и 4 сотрудников в больницу «Сурб Григор Лусаворич» в Ереване, 3 сотрудника находятся под наблюдением дома.

Корреспондент Радио Азатутюн сегодня побывал возле детского дома. Ворота учреждения были закрыты, вход - воспрещен. Лейли Аслаян сообщила, что состояние инфицированных, как сотрудников, так и детей, удовлетворительное.

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом в стране в последние дни в Ширакской области вновь наблюдается рост числа случаев инфицирования.

А по всей Армении за прошедшие сутки число подтвержденных новых случаев коронавируса увеличилось на 33. Как и во все предыдущие выходные, тестов было проведено меньше обычного – всего 380, из них 8,7% оказались положительными. На данный момент число подтвержденных случаев достигло 40 825.

По словам пресс-секретаря Минздрава Алины Никогосян, вчера число выздоровевших увеличилось на 58, всего выздоровело уже 36 049 человек, на данный момент лечатся 5 666 человек.

Вчера умерли две женщины в возрасте 71 года и 72 лет, у них были сопутствующие хронические заболевания. Еще один человек, инфицированный коронавирусом, умер вчера по причине другого заболевания. Таким образом, общее число умерших от коронавируса достигло 854, еще 256 человек умерли по причине других заболеваний. Всего проведено почти 200 тысяч тестов.

Вчера в Нагорном Карабахе был зарегистрирован один новый случай коронавируса. На сегодняшний день в Карабахе коронавирус подтвержден у 271 человека, 249 уже выздоровели, двое инфицированных умерли по причине другого заболевания.

По заверению пресс-секретаря комендатуры Карабаха Самвела Балаяна, эпидемическая ситуация остается под контролем. «Конечно, в последние дни были новые очаги, новые вспышки, однако число инфицированных довольно невелико», - сказал он.

Гражданам Армении для поездки в Карабах больше не требуется разрешение коменданта, однако необходимо иметь отрицательный ответ ПЦР-теста на коронавирус, сделанный самое большее за три дня до поездки.

Глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Национального собрания Армении Эдмон Марукян считает такое ограничение на посещение Нагорного Карабаха нелогичным. Депутат написал на своей странице в Facebook: «Многие хотят поехать в Арцах на летний отдых, однако из-за неудобств, связанных с тестированием, не едут». Марукян предлагает отменить обязательное требование сдать тест.