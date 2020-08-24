На фоне растущего фонда зарплат Пашинян заявляет об эффективности антикризисных мер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил статистику, согласно которой в июле 2020 года валовый фонд зарплат в стране превысил не только июньский уровень, но и увеличился по сравнению с июлем 2019 года.

Никол Пашинян считает, что это является результатом принятых его правительством в апреле 2020 года антикризисных мер, направленных на сохранение рабочих мест и предотвращение падения уровня зарплат на фоне коронавирусной пандемии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, согласно Пашиняну, валовой фонд заработной платы работающих граждан Армении в июле 2020 года составил 127 млрд 391 млн драмов (более 260 миллионов долларов).

«Это та сумма, которая была выплачена работникам и с которой совершались отчисления подоходного налога», - пояснил премьер.

По его словам, в июне этого года тот же показатель составил 120 млрд 846 млн, а в июле 2019 года – 117 млрд 627 млн драмов.

Согласно премьеру, по уточненным данным, если в июле 2019 года валовая заработная плата была распределена среди 606 465, а в июне 2020 года среди 609 302 рабочих мест, то в июле нынешнего года она была распределена среди 613 062 рабочих мест.

«Если в июле 2019 года средняя зарплата составляла 193 тысячи 955 драмов, в июне 2020 года – 198 тысяч 335 драмов, то в июле этого года она составила 207 тысяч 795 драмов», - написал Пашинян.

Никол Пашинян напомнил, что в апреле текущего года правительство Армении приняло ряд антикризисных мер, направленных на сохранение рабочих мест и предотвращение сокращения зарплат.

«Официальные цифры подтверждают эффективность этих мер», - подчеркнул Пашинян.

Глава армянского правительства также отметил, что приведенные им цифры представлены исключительно на основании отчетов хозяйствующих субъектов.