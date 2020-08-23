Министр обороны Армении встретился со своим российским коллегой

Министр обороны Армении Давид Тоноян 23 августа в Москве встретился с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Согласно сообщению, в ходе встречи состоялось обсуждение вопросов, касающихся ситуации с региональной безопасностью и двустороннего военного сотрудничества.

Министр обороны Армении проинформировал своего коллегу о военно-политической обстановке, сложившейся в регионе после июльских боевых действий, а также об оперативной ситуации на линии соприкосновения на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения сил Карабаха и Азербайджана.

Давид Тоноян подчеркнул, что агрессивная риторика некоторых государств и реализуемые шаги военного характера нацелены на дестабилизацию и милитаризацию ситуации в регионе.

Согласно сообщению, в свою очередь глава Минобороны РФ подчеркнул важность реализации шагов, направленных на укрепление стабильности, со стороны всех государств.

Подчеркнув союзнический характер стратегических армяно-российских отношений, министры обсудили и достигли договоренности по дальнейшим шагам в сфере военного сотрудничества.

Отметим, что министр обороны Армении Давид Тоноян находится в Москве в рамках мероприятия «Международные армейские игры-2020».