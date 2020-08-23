Пашинян: Наш исторический долг и миссия – воплотить в жизнь наши провозглашенные мечты

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня выступил с поздравительным посланием по случаю 30-летия принятия Декларации независимости Республики Армения.

В своем послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, Пашинян, в частности, отметил, что принятая 30 лет назад Верховным советом Декларацию независимости Армении извещала о «начале процесса утверждения независимой государственности».

От также отметил:

«Это историческое решение было основано на желании армянского народа иметь независимое государство и вытекало из этой воли, что было подтверждено годом позже на референдуме о независимости Армении.

Предыдущие 30 лет были полны испытаний, неудач и побед. Самой важной из этих побед была славная Арцахская [Карабахская – ред.] освободительная война, которая явилась основой и толчком для формирования армянской армии. Июльские победные бои 2020 года доказали, что у нас есть боеспособная армия, способная защитить безопасность Армении, и Армения может с честью выполнять свою функцию гаранта безопасности Арцаха.

Самой большой неудачей последних 30 лет является низкий уровень состоятельности государственных и общественных институтов, если не сказать - их отсутствие. Практически сразу после обретения независимости Армения страдала от отсутствия независимой судебной системы, верховенства закона и равенства всех перед законом.

На протяжении многих лет коррупция была ключевым инструментом государственного управления, в результате чего Армения осталась без эффективной системы государственного управления. Коррупция проникла повсюду: в систему государственного управления, судебные органы, школы, детские сады, университеты, академические и культурные круги, средства массовой информации, избирательную систему, иногда - даже в сферу духовных отношений. Это была неудача не отдельных групп или людей, а всех нас, наша коллективная неудача, в которой у каждого из нас была своя большая или маленькая роль.

Самым катастрофическим последствием всего этого стало то, что гражданин был отчужден от своего государства, своих прав и обязанностей, государственный порядок стал чуждым гражданину, потому что зиждился не на его воле, а на политическом принуждении, основанном на коррупции и фальсификации выборов.

Ненасильственная бархатная народная революция 2018 года разрешила именно это противоречие. Гражданин, который был отчужден от прав, вновь взял в свои руки свое же право формировать государственную власть. И это является исторической возможностью закрепить успехи и исправить неудачи наших последних 30 лет.

Наша основная задача остается прежней: становление государственных и общественных институтов. Нормальное развитие армии должно продолжаться, и мы должны стремиться к тому, чтобы иметь одну из самых боеспособных армий в мире.

Нефальсифицируемый избирательный механизм, независимая судебная система, служащая институциональным целям нашего государства и народа, повышающая конкурентоспособность система образования, стимулирующая высокий профессионализм и эффективность система государственного управления, инновационная, креативная и конкурентоспособная экономика, усердные в своих обязательствах, как и в своих правах гражданин, бизнесмен, госслужащий - вот наши важнейшие задачи на ближайшее время, и этого можно достичь только в таких условиях и такой атмосфере, когда каждый из нас осознает влияние своего индивидуального поведения на реальность, когда защита прав меньшинств не становится принуждением в отношении большинства, обрекая страну на вечное вращение на месте.

Работа, образование, постоянное совершенствование навыков, знаний должны стать краеугольным камнем социальной защиты и благосостояния каждого гражданина, каждый гражданин (за исключением случаев недееспособности) должен в первую очередь нести ответственность за свое благополучие, а правительство и государство должны создавать соответствующие образовательные, правовые и конкурентные условия для законного и эффективного выполнения этой ответственности…

Недавно мы приняли новую Стратегию национальной безопасности, в которой констатировали, что сегодняшняя Армения позиционирует себя как важнейшую гавань в тысячелетнем государственном шествии армянского народа, и наше сегодняшнее поведение предопределит судьбу армянского народа в грядущем тысячелетии. Установленный в Армении государственный порядок должен стать родным для каждого гражданина и должен исходить из осознанной ответственности каждого гражданина.

Мы являемся представителями принявшего Декларацию независимости поколения, и наш исторический долг и миссия - воплотить в жизнь наши провозглашенные мечты. И это накладывает особую ответственность на каждого из нас, потому что армянское государство должно существовать вечно, армянский народ должен существовать вечно».