Президент Армении: Декларация о независимости провозвестила начало нового исторического этапа в жизни нашего народа

Декларация о независимости Армении – непреходящий документ. Об этом сегодня, 23 августа, заявил президент Республики Армен Саркисян в своем послании по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о независимости.

«30 лет назад, 23 августа 1990г. в беспрецедентно сложных внешних и внутренних условиях на первой сессии Верховного Совета Армянской ССР была принята Декларация о независимости Армении.

Она провозвестила начало нового исторического этапа в жизни нашего народа.

Та мечта, которую мы хранили в себе после падения первой Республики Армения, обрела новую жизнь, заложив основу отныне необратимому пути нашей независимости», - в своем послании, в частности, отметил Армен Саркисян.

Как подчеркнул президент, принятая Декларация о независимости сопроводила армянский народ к референдуму о независимости, который состоялся 21 сентября 1991 года и «к действительно независимой Армении».

«Уже три десятилетия мы движемся этим путём, реализуя наши вековечные мечты и чаяния.

Сегодня мы независимое государство, которое имеет созданную испытаниями и победами биографию, непрерывно развивающего её гражданина, защищающую её армию.

Декларация о независимости Армении – непреходящий документ, потому что провозглашённая им независимость сама является непреходящей и бесспорной ценностью.

Декларация о независимости – ценный образец армянской историко-политической мысли, ставший символом восстановления государственности и неизменной основой всех наших Конституций», - заявил президент Армении Армен Саркисян.