COVID-19: За сутки в Армении выявлено 139 новых случаев коронавируса, 214 человек выздоровели, 8 пациентов скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 139, в общем составив 42 616.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 214 и сейчас составляет 35 907.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 850.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 254 пациента с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 605, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 193 693 (1 494 за последние сутки).