В комиссии по конституционным реформам обсуждается вопрос о снижении порога избирательного возраста

Специализированная комиссия по конституционным реформам обсуждает ряд изменений в области избирательного права, в том числе снижение порога избирательного возраста.

Согласно действующему порядку, в Армении право голоса имеют граждане, достигшие 18 лет. Член правящей парламентской фракции «Мой шаг», координатор рабочей группы по внесению изменений в Избирательный кодекс Амазасп Даниелян сегодня на созванном по этой теме обсуждении заявил, что идея установить более ранний возраст для участия по крайней мере в выборах в органы местного самоуправления для него приемлема.

«В реальной жизни у нас есть ситуация, когда наши граждане по достижении 18-летнего возраста, особенно если речь идет о представителях мужского пола, идут в армию и только после службы впервые имеют возможность участвовать в выборах. Учитывая, что выборы как общинные, так и в Национальное собрание проводятся раз в пять лет, часто бывает так, что человек лишь возрасте 21-22 лет в первый раз может принять участие в формировании власти. Есть исследования в разных странах, которые показывают, что возможность участвовать в выборах в более раннем возрасте способствует формированию гражданина», - сказал депутат.

Представитель гражданского общества в специализированной комиссии по конституционной реформе Даниэл Иоаннисян, от которого мы и узнали, что в комиссии обсуждается данный вопрос, сказал, что несмотря на то, что международный опыт в основном предполагает предоставление права голоса с 18 лет, необходимо учитывать некоторые особенности, присущие Армении.

«Прежде всего, мы даем гражданину право с 16 лет создавать семью, право вступать в брак, мы даем гражданину право работать, платить налоги, даже с 14 лет, если я не ошибаюсь, гражданин имеет право участвовать в собраниях. И при всем этом почему у него не должно быть права на участие в формировании власти посредством выборов? Тем более, что у нас в недалеком прошлом есть апрельская революция 2018 года, когда молодые люди именно этой возрастной группы, перекрывая улицы, принимали непосредственное участие в формировании власти», - отметил Иоаннисян.

Правозащитник Артур Сакунц с точки зрения участия в принятии решений считает такой подход более чем оправданным, но замечает, что речь идет о пассивном избирательном праве. То есть, несовершеннолетний избиратель получает право только избирать, а не быть избранным. Он против предложения о том, чтобы закон сначала распространялся на выборы в органы местного самоуправления и только после того, как не возникнет проблем, - на общегосударственные выборы.

Парламентская оппозиция пока не участвовала в публичном обсуждении этого вопроса. Член специализированной комиссии по конституционным реформам, депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Тарон Симонян ранее в беседе с Радио Азатутюн выразил определенную озабоченность.

«У нас все еще есть проблема политической зрелости общества, и без решения этого вопроса предоставление избирательного права 16-летним я считаю преждевременным», - сказал Симонян.

В оппозиционной фракции «Процветающая Армения» заявляют, что дадут оценку всем предлагаемым изменениям только после обсуждения во фракции. Секретарь фракции, член рабочей группы по внесению изменений в Избирательный кодекс Арман Абовян сказал, что они активно следят за всеми звучащими предложениями.

«Когда мы обсудим и придем к определенным окончательным решениям, конечно, мы поставим об этом в известность, пока не буду высказывать никакого мнения», - сказал Абовян.

В любом случае все считают, что прежде чем вносить такие изменения, следует провести серьезные обсуждения и анализ. Например, есть исследование, согласно которому результаты Брексита в Великобритании были бы другими, если бы у 17-летних граждан также было право голоса.

Критикам идеи, которые поднимают вопрос политической зрелости, правозащитник Артур Сакунц возражает: «Так думали и 100 лет назад, когда, например, предоставляли права женщинам, думали, можно ли им доверить заниматься политикой или принимать решения».