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Армения

COVID-19: За сутки в Армении выявлено 158 новых случаев коронавируса, 217 человек выздоровели, 6 пациентов скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 158, в общем составив 42 447.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 217 и сейчас составляет 35 693.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 842.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 253 пациента с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 689, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 192 199 (1 636 за последние сутки).

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