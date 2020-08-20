Правозащитники: В условиях противоэпидемических ограничений выросло число случаев домашнего насилия

В условиях противоэпидемических ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в разных странах мира зафиксирован рост числа случаев насилия. Однако правоохранительные органы Армении сообщают, что число расследований, проведенных по случаям домашнего насилия в последние месяцы, почти не изменилось по сравнению с предыдущими годами.

По данным Генпрокуратуры, в первом полугодии 2020 года расследовано 246 случаев домашнего насилия. Это всего на шесть случаев больше, чем в прошлом году. За период распространения в Армении коронавируса Следственный комитет возбудил 209 уголовных дел по случаям домашнего насилия.

Правозащитники, поддерживающие жертв домашнего насилия, утверждают, что таких случаев на самом деле больше. По словам представителя Коалиции «Против насилия в отношении женщин» Заруи Ованнисян, жертвы насилия просто не говорят об этом. «Скоро мы увидим гораздо более тяжелые ситуации, потому что также и ситуация приводит к возникновению между людьми довольно острых, тяжелых внутрисемейных ситуаций», - сказала она.

ООН отмечает рост случаев насилия в условиях, когда люди остаются дома вследствие эпидемии и локдауна.

По словам Ованнисян, сегодня это один из существующих вызовов. «Из-за ограничений люди оказались там, где совместно проживают. Нервы у людей напряжены, и дом становится тем местом, где это напряжение может вызвать взрыв», - сказала она.

По словам правозащитницы, несмотря на почти такое же число расследуемых дел и молчание жертв насилия, число граждан, обратившихся к ним за месяцы коронавируса, увеличилось. «У нас был зафиксирован более чем 50-процентный рост по различным проблемам и 30-процентный рост телефонных звонков по проблеме домашнего насилия», - сообщила она.

По оценке Заруи Ованнисян, общество пока не считает домашнее насилие предосудительным явлением. Это свое утверждение она обуславливает несколькими факторами: бездействием государства в информационном поле, существующей антипропагандой борьбы с домашним насилием. «Это были кампании, предшествовавшие законодательству о предотвращении домашнего насилия, в рамках которых утверждалось, что насилие - это ценность, которую необходимо сохранять и защищать, и что борьба с домашним насилием является основой для распада традиционной семьи».

Руководитель программ «Центра поддержки женщин» Асмик Геворкян согласна со своей коллегой: антипропаганда влияет на восприятие людьми домашнего насилия. «Очень неверно истолковываются, представляются Стамбульская конвенция или другие международные документы и конвенции», - сказала она.

По словам Геворкян, реальная картина случаев иная, однако когда они доходят до правоохранительных органов, возникают проблемы. По ее словам, нет соответствующего подхода к домашнему насилию. «Во-первых, закон о домашнем насилии в нашей стране не криминализирован, затем у нас нет соответствующих специалистов. У нас есть серьезная проблема со Следственным комитетом, потому что там нет должного подхода к делам о домашнем насилии», - сказала она.

По утверждению правозащитницы, расследование дел, доходящих до Следственного комитета, останавливается. По словам Геворкян, когда подвергшейся насилию женщине говорят, что мы не знаем, будет ли расследование по делу продолжено в Следственном комитете, женщина отказывается говорить о том, что с ней произошло.

Рост случаев домашнего насилия в условиях ограничений из-за коронавируса отмечает и офис омбудсмена Армении. За пять месяцев действия чрезвычайного положения офис омбудсмена получил 92 заявления-жалобы, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Сотрудница офиса Шушан Хуршудян сказала, что борьба с домашним насилием в Армении сталкивается с рядом препятствий. Во-первых, это искаженные представления общества об этом явлении. «Эта проблема все еще продолжает считается частным вопросом и поднимать ее считается стыдно», - отметила Хуршудян.

Согласно опубликованным Следственным комитетом сводным данным, за первые шесть месяцев 2020 года 196 человек получили статус обвиняемого по делам о домашнем насилии. Насилие в семьях в основном совершают мужчины старше 35 лет.