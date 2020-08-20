Тенденция к снижению числа инфицированных коронавирусом в Армении остановилась - Арсен Торосян

Тенденция к снижению числа инфицированных коронавирусом в Армении остановилась, заявил сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Арсен Торосян.

Он считает, что вряд ли произойдет резкий спад, ситуация по-прежнему остается стабильной.

«Принимая во внимание экономическую активность и вообще передвижение населения, в том числе, и возвращение граждан в Армению, считаю, что будет очень трудно иметь меньшее число заражений в день, чем сейчас, если описанная мной ситуация сохранится», - отметил Торосян.

Стабильность относительна, отметил премьер, она в любой момент может перейти в нестабильность. Пашинян сказал, что общественность с чрезмерным энтузиазмом реагирует на предварительное снижение числа инфицированных коронавирусом.

«Среднесуточные показатели более чем вдвое снизились по сравнению с июлем, но если мы не отреагируем должным образом на ситуацию, то быстро вернемся к июльской ситуации», - подчеркнул он.

Из проведенных за прошедшие сутки 1993 тестов коронавирус был диагностирован у 263 граждан. По словам министра здравоохранения, сейчас загруженность больниц небольшая и управляемая. Ни один гражданин не останется без медицинской помощи, но граждане должны приложить все усилия, чтобы не заразиться, сказал премьер.

«Мы знаем, что из 100 новых случаев у нас обязательно будут два или три случая смерти. То есть, это не проблема лишь Армении, это так во всем мире», - отметил он.

Премьер-министр Пашинян сказал, что полиция должна приложить активные усилия, чтобы те, кто не соблюдают правила ношения маски, понесли ответственность. Однако он вновь напомнил, что выступает за индивидуальную ответственность людей, что, по мнению премьер-министра, является наиболее эффективным способом борьбы с инфекцией.

«У меня сложилось впечатление, что на уровне индивидуальной ответственности мы ослабили нашу бдительность чуть больше, чем требуется», - сказал Никол Пашинян.

За последние сутки зарегистрировано три случая смерти от коронавируса. По данным Минздрава, самому младшему из умерших было 55 лет, а самому старшему - 81 год. У всех были хронические заболевания. За прошедшие сутки было зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией по причине другого заболевания.