«Фонды открытого общества – Армения» призывает к созданию комиссии по этике в связи с заявлениями вице-спикера НС

Действующая в Армении организация «Фонды открытого общества» («ФОО-Армения»), созданная во многих странах мира американским миллиардером-филантропом Джорджем Соросом, призывает создать комиссию по этике Национального собрания и расследовать заявления заместителя председателя НС Алена Симоняна на предмет того, не допустил ли он нарушения норм этики в одном из своих последних интервью «с точки зрения как языка, так и содержания».

В этой связи Ален Симонян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Считаю и настаиваю на том, что власть Республики Армения и Республика Армения в случае любого внешнего вмешательства даст очень жесткий ответ. Что касается оскорбления, я считаю, что будет правильно, если Джордж Сорос, который якобы был оскорблен и через свой офис распространил подобное заявление, обратится в суд с иском против меня».

В интервью газете «Грапарак» Симонян ответил на вопрос, почему «Мой шаг» обвиняют в связях с фондом Сороса. Он назвал Джорджа Сороса «полумертвым стариком», а затем отметил: «Сорос, его отец или кто-то другой - чья собака, чтобы оказывать влияние на власть в Республике Армения? На Армению оказывает влияние только гражданин РА».

«Да, у меня сложилось впечатление, что у некоторых наших, так сказать, оппонентов создается впечатление, будто какой-то офис действительно может оказывать влияние, что является ложным впечатлением, и при любом удобном случае будет показываться ложность этого так называемого мнения», - в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул Ален Симонян.

Исполнительный директор «Фондов открытого общества-Армения» Лариса Минасян на это возразила, что ее беспокоит то, что представитель большинства легитимного парламента Армении говорит с использованием подобной лексики и выражает подобную позицию в отношении организации, которая с 1997 года поддерживает процесс становления демократии в Армении.

«Вице-спикер до такого качества понижает общественный дискурс, который и без того уже снижен, достиг беспрецедентных «минимумов»», - в беседе с Радио Азатутюн отметила Минасян.

По словам Ларисы Минасян, за последние полтора года различные силы, утратившие власть и коррупционные возможности, развернули беспрецедентную информационную кампанию против «Фондов открытого общества». По ее мнению, эта кампания на самом деле направлена против «Моего шага».

«В эфире своих телеканалов они прилагают усилия, чтобы убедить людей в том, что революцию на самом деле совершили внешние силы, тем самым пытаясь снизить уровень общественного доверия к правительству, - сказала директор «Фондов открытого общества-Армения». – Целью является доверие, и целью, в конце концов, является власть, потерявшая ее сила сделает все, и мы видим, что она делает все, чтобы вернуться. Целью было подорвать это доверие».

На вопрос Радио Азатутюн, имеет ли она в виду, что вице-спикер НС Ален Симонян льет воду на мельницу бывшей власти, Минасян ответила, что этот вопрос также должна изучить комиссия по этике.

Сам Ален Симонян считает, что Лариса Минасян не может решать, по какой теме должна проводить слушания комиссия по этике. «Мы несем ответственность только перед гражданами Республики Армения», они будут решать, что должны обсуждать граждане Республики Армения и какая у них должна быть политическая повестка дня. Они должны смириться с этой мыслью, и путь большими буквами напишут это на стенах всех своих офисов», - подчеркнул вице-спикер парламента.

Национальное собрание в настоящее время находится на каникулах и в сентябре вернется к работе. Между тем, Лариса Минасян выразила удивление в связи с тем, что ее письмо спикеру НС Арарату Мирзояну и лидеру фракции «Мой шаг» Лилит Макунц было обнародовано и появилось в СМИ.

«Я его не опубликовывала, он опубликовано из Национального собрания, и это вызывает у меня серьезную озабоченность с точки зрения как этики, так и безопасности», - заявила исполнительный директор «Фондов открытого общества-Армения».