Пресс-секретарь премьер-министра: События апреля-мая 2018 года дают полную оценку периоду правления Саргсяна

«Я сожалею, что вместо того, чтобы восхвалять победные действия армянского солдата, Серж Саргсян занят бесперспективным делом по обсуждению этого важного решения», - так ответила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян на поднятый сегодня третьим президентом Армении Сержем Саргсяном вопрос о том, за какие конкретно подвиги военнослужащие, участвовавшие в июльских боях на армяно-азербайджанской границе в Тавуше, были награждены столь высокими орденами.

Пашинян ранее сообщил в Facebook, что обратился к президенту республики с ходатайством о награждении активных участников тавушских боев: 16 военнослужащих - орденом «Боевой крест» 1-й степени, 55 военнослужащих – орденом «Боевой крест» 2-й степени. А капитан Рубен Санамян представлен к званию Национального героя и награждению орденом Отечества.

«После подписания Соглашения о прекращении огня в 1994 году, когда первый президент Армении Левон Тер-Петросян подводил итоги военных действий последних четырех лет, орден «Боевой крест» получили всего около двух десятков человек, в том числе активные участники операции по освобождению Шуши и других операций», - сегодня на пресс-конференции заявил Серж Саргсян.

По словам пресс-секретаря премьер-министра, в ближайшее время действия всех военнослужащих будут подробно представлены общественности, чтобы избежать спекуляций. «Я искренне сожалею, что вместо того, чтобы восхвалять победные действия армянского солдата, Серж Саргсян занят бесперспективным делом по обсуждению этого важного решения. Премьер-министр имел все основания обратиться к президенту с таким ходатайством», - сказала Геворкян.

Несмотря на решение не говорить о переговорном процессе, Серж Саргсян, тем не менее, дал краткий комментарий: переговоры по карабахскому урегулированию зашли в тупик, и это увеличивает опасность войны.

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг», азербайджановед Татевик Айрапетян отметила, что Серж Саргсян на протяжении многих лет был переговорщиком с армянской стороны и он хорошо знает, что процесс заводит в тупик одна из сторон – Азербайджан, своими максималистскими заявлениями.

«Я думаю, что если Сержу Саргсяну нужно проанализировать переговорный процесс по карабахскому урегулированию, будет гораздо более искренне и честно проанализировать процесс в годы его президентства, когда он был главным переговорщиком и когда обсуждался такой документ, как Казанский. А что касается наших действий, то должна с радостью отметить, что пункты повестки армянской стороны, причем впервые армянская сторона пошла на переговорный процесс с четкими пунктами повестки, такими как подготовка народов к миру, состоялись направленные на это известные взаимные визиты журналистов, все это исключительные достижения армянской стороны. И они не только не завели в тупик, но, наоборот, позволили удержать Азербайджан в контексте мирного процесса так долго, как это возможно в условиях максималистской позиции Азербайджана», - сказала она.

Сегодня Серж Саргсян довольно резко отреагировал на заявление Никола Пашиняна, сделанное тем в бытность депутатом, на тему того, что апрельская война произошла с ведома и разрешения России. Саргсян назвал это политическим невежеством и сказал, что он также хотел бы знать, какие дискуссии провел Пашиняна со своими российскими коллегами по этому вопросу. А о том, что подобные обсуждения были, сообщил сам Пашинян в январе на пресс-конференции в Капане.

«Я также провел обсуждение с нашими российскими коллегами по ряду озабоченностей среди нашей общественности. И я рад, что мы обсудили эти вопросы в дружественной, братской, союзнической атмосфере», - сказал Пашинян.

«Я бы тоже с удовольствием хотел услышать, какие были даны ответы или какие дискуссии прошли с российскими партнерами. И я прошу вас, у вас есть много возможностей задать вопросы адресату. И за это я буду вам очень благодарен. Что касается самой идеи, то считаю, что такие заявления с политической точки зрения являются невежественными», - сказал сегодня Серж Саргсян.

Пресс-секретарь Пашиняна заявила, что ей нечего добавить к заявлениям, сделанным премьер-министром в Капане. Что же касается данных Сержем Саргсяном оценок, то Геворкян ответила: «Советую Сержу Саргсяну скрытно зайти в любой населенный пункт, выйти на любую улицу в Республике Армения и узнать мнение граждан о деятельности Сержа Саргсяна и о деятельности премьер-министра Никола Пашиняна. В конце концов, известные события апреля-мая 2018 года дают полную оценку периоду правления Саргсяна».