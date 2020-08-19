COVID-19: За сутки в Армении выявлено 210 новых случаев коронавируса, 244 человека выздоровели, 1 пациент скончался

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 210, в общем составив 42 056.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 244 и сейчас составляет 35 226.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 833.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 249 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 748, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 188 567 (1 906 за последние сутки).