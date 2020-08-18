COVID-19: За сутки в Армении выявлено 145 новых случаев коронавируса, 327 человек выздоровели, 8 пациентов скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 145, в общем составив 41 846.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 327 и сейчас составляет 34 982.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 832.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 245 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 787, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 186 661 (1 067 за последние сутки).