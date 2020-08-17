Предварительная концепция конституционных изменений будет опубликована в конце октября

Представители оппозиционных фракций Национального собрания в специализированной комиссии по конституционным реформам выступают за отмену положения 89-й статьи Конституции, касающейся парламентского большинства. А по другим обсуждаемым вопросам они пока не спешат высказывать мнения.

Что касается расширения полномочий президента и изменения порядка выборов, то представитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» в комиссии Тарон Симонян сказал: «Если мы хотим иметь эффективную парламентскую систему правления, здесь должна быть также подчеркнута роль президента, и определенные функции исполнительной власти должны быть сосредоточены также в руках президента. Но если мы не хотим, чтобы парламентская система правления нашла свое отражение в Армении в классическом понимании, здесь уже, полагаю, должна быть другая логика. Поэтому я считаю неправильным рассматривать в отдельности только институт президента. Его следует рассматривать в рамках логики взаимных сдержек и организации слаженной работы между Национальным собранием и правительством».

7 августа на встрече с членами комиссии президент Армен Саркисян также говорил о пересмотре полномочий президента, приведя в качестве примера вопрос о выдвижении кандидата на должность судьи Конституционного суда. В течение последних двух лет предложенных президентом кандидатов по той или иной причине отклоняли как прежний, так и нынешний парламент.

«Получается, что голос президента имеет несущественное значение», - заметил Армен Саркисян, выразив мнение, что президент должен иметь право лично назначать судью Конституционного суда.

Президент также подчеркнул, что общественное обсуждение конституционных поправок должно начаться как можно скорее, еще до того, как документ будет составлен на юридическом языке.

Однако председатель комиссии не склонен раскрывать скобки до тех пор, пока не будет готова предварительная концепция. Егише Киракосян и сегодня не стал комментировать Радио Азатутюн обсуждаемые изменения.

О содержании обсуждаемых вопросов мы узнали от представителя гражданского общества в комиссии Даниэла Иоаннисяна: «Расширяется, обсуждается институт неприкосновенности: кто и какую неприкосновенность должен иметь. Обсуждается вопрос избирательной системы. По сути, вроде бы, все мы согласны с тем, что движемся к обычной пропорциональной избирательной системе».

Предложение об объединении Конституционного и Кассационного судов в контексте конституционного кризиса озвучила также фракция «Просвещенная Армения». По словам Тарона Симоняна, очень важно, чтобы это обсуждаемое сегодня изменение было реализовано в контексте институциональных изменений, а не смены личностей.

У Симоняна есть оговорки в связи с предложением снизить возрастной ценз для участия в выборах: «У нас все еще есть проблема политической зрелости общества, и без решения этого вопроса предоставление избирательного права 16-летним я считаю преждевременным. Мы представили наши предложения. В основном это должно быть внедрение системы взаимных сдержек и сотрудничества между Национальным собранием и правительством в нормальном, классическом понимании, что, думаю, в определенной части комиссия принимает, а в другой части все еще продолжаются обсуждения».

Представитель фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян принял участие только в первом заседании комиссии. Он озвучил предложение закрепить в Конституции исключительную роль Армянской Апостольской церкви, и теперь ждет опубликования документа. Если предложение будет принято, он будет участвовать в дальнейших заседаниях, в противном случае не желает быть участником процесса.

Петросян не осведомлен о других обсуждаемых вопросах, и давать оценок не хочет. «Если и этого они не сделают, я вообще не буду участвовать. Потому что для нас это является приоритетом - вера, армия, традиционные семейные ценности. Пожалуйста, я могу уступить свое место другому представителю «Процветающей Армении», который сможет работать в подобных условиях. Я в подобных условиях, в условиях формального процесса работать не могу. Если, убрав меня, они получат более качественную Конституцию, я готов добровольно уйти», - сказал депутат.

Заседания комиссии проходят каждую неделю, и регулярное отсутствие на заседаниях может стать причиной исключения. В комиссию уже внесено предложение поставить на обсуждение вопрос об исключении Петросяна и других отсутствующих членов.

«Я не то чтобы специально бойкотирую, просто по разным причинам не являюсь на заседания. Но самая главная причина в том, что я не отношусь к процессу серьезно. Потому что к 1 сентября концепция должна была быть готова и представлена общественности. Где эта концепция? Во-вторых, я сильно сомневаюсь, что правительство нашей страны действительно заинтересовано в изменении Конституции, потому что, кажется, что на самом высоком уровне они уже хорошо вписались в рамки действующей Конституции, а я никогда не принимаю участия в формальных процессах», - отметил Петросян.

Планируется, что предварительная концепция конституционных изменений будет опубликована в конце октября, после обсуждений которой до конца года будет готова окончательная концепция. А вынести законопроект на референдум станет возможно, по всей вероятности, летом 2021 года.