COVID-19: За сутки в Армении выявлено 168 новых случаев коронавируса, 100 человек выздоровели, один пациент скончался

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 168, в общем составив 41 663.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 100 и сейчас составляет 34 584.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 818.

Отметим, что как сообщают из Министерства здравоохранения Армении, скончался 30-летний мужчина, у которого не было сопутствующих хронических заболеваний.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 243 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (один за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 018, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 185 310 (1 521 за последние сутки).