COVID-19: За сутки в Армении выявлено 196 новых случаев коронавируса, скончались 3 человека, выздоровели 320

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 196, в общем составив 41 495.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 320 и сейчас составляет 34 484.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 817.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 242 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 952, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 183 789 (1 827 за последние сутки).