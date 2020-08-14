Правительство Армении готовит пакет помощи для переехавших из Ливана в Армению

Правительство Армении готовит пакет помощи для граждан, переехавших из Ливана в Армению. По словам главного комиссара по делам диаспоры Заре Синаняна, в ближайшие две недели станет ясно, какие социальные, образовательные и медицинские льготы будут для них предусмотрены.

«С одной стороны, наша непоколебимая приверженность идее репатриации, идее вообще сделать Армению домом для приезжающего сюда армянина. В случае с Ливаном это не репатриация. С другой стороны, тот факт, что Армения - страна с ограниченными ресурсами. Мы очень хотели бы сразу же раздать бесплатное жилье тем, кто приезжает, обеспечить их работой, предоставить им лучшие экономические, социальные и медицинские пакеты. Но Армения - это Армения, а не Соединенные Штаты или Швейцария. В любом случае, мы в рамках наших возможностей готовы сделать все возможное», - сказал Синанян.

Армянская делегация во главе с Синаняном провела несколько дней в Бейруте, чтобы посредством встреч в общинных центрах и армянонаселенных районах выяснить потребности и настроения общины. Настроения покинуть Ливан сейчас, после взрыва, усилились, но они были и раньше в условиях политического и экономического кризиса в стране. По словам Синаняна, опросы, проведенные в конце прошлого года, показали, что 58% из более 520 опрошенных ливанских армян отметили, что собираются покинуть эту страну.

По словам Синаняна, их задача в том, чтобы эти люди выбрали Армению. «В Ливане проживают 25 тысяч граждан Армении. Нужно было узнать, сколько из 25 тысяч не обеспечены, остались без крова. Мы попытались использовать эти три самолета, чтобы привезти эту категорию людей в Армению», - сказал он.

После мощного взрыва 4 августа в порту Бейрута около 100 ливанских армян были перевезены в Армению. Это те, кому здесь есть где остановиться, а в Бейруте они остались без крова, при этом один из членов семьи должен иметь гражданство Армении.

В ответ на обвинения в том, что в эти трудные дни в Бейруте они не перевозят живущих там армян в Армению, Заре Синанян ответил: «Мы не можем поощрять такие действия, потому что не можем рассматриваться как разрушающие общину или нарушающие общественный баланс в Ливане. С другой стороны, у нас также есть экономические ограничения. При этом я повторяю, что государство не оставит без внимания своих соотечественников, где бы они ни были и какие бы проблемы у них ни возникли».

Сколько армян проживают в Ливане? Точной цифры нет - от 60 тысяч до 120 тысяч. В любом случае, ливанские армяне имеют там основополагающую общину - одну из семи основных общин в этой многонациональной стране.



«В настоящий момент естественно, что люди хотят быть в более безопасных местах. Мы очень хотим, чтобы таким безопасным местом для них была Армения», - сказал депутат ливанского парламента Акоп Багратуни.

Представитель Центрального комитета АРФД Акоп Багратуни подчеркнул, что и без того разоренные люди не должны от одной трудности переходить к другой, оставаясь беспомощными и в Армении, отчаиваясь и обращая свой взор на Европу. «Задача состоит в том, чтобы спасти тех, кто попал в беду, но так, чтобы они не попали в еще большую беду, чтобы их надежда жить на родине не была в них разрушена и они не обратили свои взоры на Запад», - сказал он.



«Сердце каждого армянина в мире должно сейчас биться в Бейруте», - сказал Багратуни, подчеркивая необходимость оказания как материальной, так и моральной поддержки общине. «Поддержка Армении - это для нас глоток воздуха, кислорода... знаете, сразу после катастрофы, через несколько минут, мы получили сотни телефонных звонков, спрашивали: как вы, в чем вы нуждаетесь?» - рассказал он.

Армения и Нагорный Карабах отправили около 40 тонн медикаментов и продовольствия народу Ливана, в том числе армянской общине. Комиссар по делам диаспоры Заре Синанян предлагает направить в этом году средства от марафона Всеармянского фонда «Айастан» на нужды армян диаспоры. Кстати, на счет помощи ливанским армянам фонда перечислено более 235 тысяч долларов, сбор средств еще продолжается.

В Бейруте уже приступил к работе Орган по восстановлению Ливана, возглавляемый главой местной епархии, архиепископом Шахе Паносяном. Он сообщил, что сначала отремонтируют разрушенные дома людей, затем перейдут к общинным структурам: гимназиям, церквям. «Это не так просто, у государства все еще нет полных подсчетов. Невозможно помочь всем одновременно. А на районном уровне мы уже составляем списки и уже завтра-послезавтра начнем уточнять приоритеты», - сказал он.

«Мы не оставили людей без крова до тех пор, пока будут восстановлены их дома, - подчеркнул архиепископ. - Мы никого не оставляем без крова или голодным. Особенно в тревожные времена мы пытаемся помогать друг другу. Сегодня, если есть те, кто действительно потерял возможность жить в собственных квартирах, мы размещаем их у других».

Сколько бы внимания ни уделялось армянской общине на местах, люди не чувствуют себя в безопасности, также усугубляются социальные проблемы. Два дня назад последним рейсом из Бейрута в Ереван перебралась Тагуи Чилингарян с дочерью. Онв находится на коронавирусном карантине, поэтому рассказала нам о себе по телефону. Ее муж военный, ему пришлось остаться в Бейруте, но они решили, что воссоединятся, здесь, в Ереване. «Мы не хотим ехать в другие места, мы хотим остаться здесь, потому что это наша Родина. Нет лучшего места, чем здесь», - сказала она.

По словам Тагуи, они уже в Ереване, но ее трехлетняя дочь то и дело смотрит в небо и в облаках ищет черный дым.