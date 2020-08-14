С сегодняшнего дня ношение маски в личных автомобилях необязательно. Требование обязательного ношения маски продолжает действовать для общественного транспорта, включая такси.

Решением комендатуры чрезвычайного положения, с сегодняшнего дня изменилось также требование ношения маски на открытых территориях. В частности, ношение маски не является обязательным на природе, однако на открытых территориях и в закрытых помещениях требование остается в силе.

О том, что требования, касающиеся ношения маски, пересматриваются, комендант чрезвычайного положения, вице-премьер Тигран Авинян сообщил 12 августа, представляя в парламенте обоснования продления режима чрезвычайного положения.

Повлияют ли новые изменения на статистику коронавируса? Статистик, научный работник Института Кавказа Грант Микаелян убежден, что до конца сентября у нас негативного воздействия не будет.

Он считает решение правительства оправданным. «Сейчас мы видим, что в среднем за неделю регистрируется 170 случаев в день. До этого максимум доходил почти до 650. То есть, это число значительно уменьшилось. Однако в последние дни снижение несколько замедлилось», - сказал Микаелян.

По словам Микаеляна, в настоящее время с точки зрения распространения заболевания сохраняется стабильная ситуация. Статистик не исключает, что такая картина сохранится еще в течение месяца. Однако он говорит, что спада инфекции пока не видно. «Есть мнение, что должен сформироваться коллективный иммунитет. Но здесь возникает проблема с точки зрения того, какой коллективный иммунитет необходим, чтобы остановить распространение инфекции. Есть расчеты о том, что для этого необходима иммунизация 58% населения, по другим расчетам необходима иммунизация 74% населения», – сказал он.

По расчетам Микаеляна, только 7% населения Армении приобрели иммунитет за этот период.

Грант Микаелян убежден, что число зараженных коронавирусом в Армении примерно в 5 раз больше, чем зарегистрировано. На данный момент зарегистрировано 41 299 случаев. По его словам, как и в любой стране, у нас были зарегистрированы не все случаи. Предполагается, что для регистрации всех случаев в Армении необходимо проводить 20 тысяч тестов ежедневно, в то время как в последнее время в среднем ежедневно проводится 1700 тестов.

«Правительство должно постараться найти эти возможности, потому что в той же Грузии, например, ежедневно проводятся 4 тысячи тестов, и они выявляют 10-20 случаев. «Мы выявляем 200 случаев и проводим в среднем 1400 тестов», - сказал он.

На этой неделе были смягчены правила чрезвычайного положения, но режим ЧП уже в пятый раз продлен еще на один месяц. Отныне будут разрешены собрания и забастовки, но с обязательным ношением маски и соблюдением социальной дистанции. У граждан будет возможность организовывать свадьбы, дни рождения и крещения на открытых и закрытых территориях, но с участием не более 40 человек.

Иностранцы смогут приезжать в Армению, но им придется уйти на двухнедельную самоизоляцию, а если в течение этого времени они пройдут тест, и он окажется отрицательным, то смогут выйти из самоизоляции.

Минздрав еще раз напоминает, что новые смягчения не должны стать подовом для игнорирования противоэпидемических правил.

Риски COVID-19 остаются. Вчера из 1465 тестов коронавирус был диагностирован у 276 человек. Число выздоровевших увеличилось на 267 человек. На данный момент от заболевания лечатся 6082 человека. За сутки от COVID-19 скончались пять человек. Самому младшему из умерших было 69 лет, а самому старшему - 83 года. По данным Минздрава, у всех были сопутствующие заболевания.

В ведомстве сообщают, что параллельно со снижением числа случаев инфицирования коронавирусом сокращается и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян сказала: «На сегодняшний день у нас 226 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 67 - в крайне тяжелом состоянии, 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ».

Уменьшение числа пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в Минздраве обусловливают уменьшением новых случаев инфицирования коронавирусом.