В рамках программ поддержки бенефициарам было предоставлено около 150 млрд драмов

С начала пандемии коронавируса с целью нейтрализации экономических последствий пандемии правительство предоставило бенефициарам около 150 млн драмов или более 300 млн долларов. Около двух третей этой суммы, более 93 млрд драмов, было предоставлено банками в виде кредитов.

Эти цифры сегодня на пресс-конференции представил министр экономики Тигран Хачатрян.

«Мы решили сосредоточиться на специфических вопросах каждой сферы, и направить средства поддержки на точечное решение возникающих или уже существующих и ожидающих решения вопросов», - сказал министр.

Вчера правительство утвердило две новые программы поддержки, ориентированные на наиболее пострадавшие вследствие пандемии сферы - туризм и сельское хозяйство.

Тигран Хачатрян сообщил, что поддержка со стороны правительства сферы туризма, во всем мире столкнувшейся с проблемами вследствие коронавируса, а также смежных с ней сфер гостиничного бизнеса и общественного питания, будет нацелена на сохранение рабочих мест. «Мы имеем дело с ситуацией, когда обороты компаний сокращаются более чем наполовину, с другой стороны, в этой ситуации они хотят сохранить рабочие места и тех сотрудников, которые являются частью их трудового коллектива», - сказал министр.

Ежемесячная поддержка будет оказываться компаниям, имеющим как минимум трех сотрудников. Те организации, которые в период эпидемии сохранили не менее 70% своего персонала, получат от государства полную зарплату каждого третьего сотрудника. В противном случае правительство будет субсидировать зарплату каждого четвертого сотрудника.

«Это очень хороший сигнал для хозяйствующих субъектов с той точки зрения, что если они находятся у порога в 70%, то, наняв новых сотрудников, вместо 25% они получат от правительства поддержку в размере 33% фонда заработной платы, таким образом они смогут компенсировать значительную часть дополнительных финансовых расходов на расширение персонала или увеличение зарплат за счет поддержки правительства», - сказал министр.

В рамках следующего, 24-го мероприятия содействие получат заготовители винограда и фермеры. Из-за эпидемии снизилось потребление вина и коньяка. Деньги получат фермеры, которые продали виноград заготовителям. Помощь будет предоставлена в виде беспроцентного кредита. Средства вернут уже заготовители.