После тавушских боев ОДКБ проведет учения в Кавказском регионе

Страны-члены ОДКБ Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан с 17-го по 20 августа проведут специальные военные учения, сообщает официальная газета правительства России, ссылаясь на пресс-секретаря Объединенного штаба ОДКБ Владислава Шегриковича.

«Цель учений – дать возможность военным отработать вопросы материально-технического обеспечения во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе», - сказал представитель ОДКБ.

Учения пройдут в Астраханской области на полигоне «Капустин Яр» под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова.