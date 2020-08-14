«Мир не может быть достигнут односторонними действиями Армении» - Пашинян

От нагорно-карабахского конфликта до борьбы с Covid-19, от обнародования секретного телефонного разговора до нашумевших судебных процессов над бывшими высокопоставленными армянскими чиновниками. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по видеосвязи ответил на острые вопросы ведущего программы BBC Hardtalk («Трудный разговор») Стива Сакура.

Более половины интервью, которое длилось более 20 минут, Сакур задавал довольно жесткие вопросы на тему нагорно-карабахского конфликта.

«Мир не может быть достигнут односторонними действиями Армении», - с самого начала заявил Пашинян, обвинив президента Азербайджана Ильхама Алиева в воинственной риторике и попытках силового решения конфликта.

Ведущий напомнил, что, придя к власти, Пашинян должен был также найти мирный путь урегулирования конфликта, фактически, обвинив премьер-министра Армении в неудаче в этом вопросе.

«Став премьер-министром Республики Армения, я предложил новую формулу мира. Она следующая: любое решение в связи с Нагорным Карабахом должно быть приемлемым для народов и Армении, и Нагорного Карабаха, и Азербайджана. И я первый лидер Республики Армения, который говорит, что проблема должна быть приемлемой также для народа Азербайджана. К сожалению, лидер Азербайджана не ответил на эти мои слова», - сказал премьер-министр Армении.

Сакур прервал Пашиняна, напомнив о последних июльских событиях, очередное нарушение режима прекращения огня на этот раз произошло на армяно-азербайджанской границе, а не в Карабахе. Он подчеркнул, что с азербайджанской стороны погиб мирный житель. «Ваша политика не предполагает стремления к миру?» - спросил ведущий.

«Азербайджан начал военное нападение на Армению, причем, это не было отдельным действием. Президент Азербайджана постоянно прибегал к воинственной риторике, заявляя, что намерен решить карабахский вопрос посредством силы. Перед правительством Азербайджана стоит серьезная задача - объяснить собственной общественности, почему они не смогли силой решить карабахский конфликт», - ответил Никол Пашинян.

На замечание ведущего о том, что после каждой эскалации конфликта международное сообщество слышит две версии событий, ответ премьер-министра Армении был следующим: по этой причине Армения предлагает создать международный механизм расследования для фиксации нарушений режима прекращения огня.