COVID-19: За сутки в Армении выявлено 276 новых случаев коронавируса, скончались 5 человек, выздоровели 267

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 276, в общем составив 41 299.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 267 и сейчас составляет 34 164.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 814.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 239 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 082, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 181 962.