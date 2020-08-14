Мане Тандилян отказывается от депутатского мандата из-за проблем со здоровьем

Депутат парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Мане Тандилян заявила о том, что из-за проблем со здоровьем отказывается от депутатского мандата.

Об этом Тандилян написала на своей странице в Facebook.

«На протяжении долгого времени у меня были проблемы со здоровьем, которые я пыталась решать параллельно с работой. Однако стало ясно, что они больше не несовместимы с активной депутатской и политической деятельностью.

Позвольте сообщить вам, что я слагаю свои депутатские полномочия, а также отказываюсь от дальнейшей деятельности в качестве члена правящего совета партии «Лусавор Айастан»», - написала Тандилян, отметив, что не будет больше комментировать этот вопрос.

Тандилян поблагодарила свою политическую команду за совместно пройденный путь, пожелав партии «Лусавор Айастан» «новых успехов на благо Республики Армения».

Сегодня же партия «Лусавор Айастан» выступила с заявлением, в котором сообщила, что место Мане Тандилян займет Степан Степанян.