ЕБРР перестал был частью программы Амулсара

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Радио Азатутюн сообщили, что компания «Лидиан Интернешнл», которой принадлежат 100% акций компании «Лидиан Армения», желающей эксплуатировать Амулсарский золотой рудник, с 2019 года является неплатежеспособной и в настоящее время в суде Джерси проходит по производству о закрытии.

По данным ЕБРР, по состоянию на июль 2020 года Амулсарский золотой рудник принадлежит канадской «Лидиан» Венчурс», в которой авторитетный международный Европейский банк реконструкции и развития не является акционером.

Директор «Лидиан Армения» по линии устойчивого развития Армен Степанян говорит, что «Лидиан Интернешнл» была вынуждена выйти из списка котировок на фондовой бирже Торонто, а в результате реорганизации ЕБРР потерял свои акции. Говорят, что случившееся является болезненным и следствием длительных беззаконий, происходящих в Армении.

«Когда мы каждый раз говорим о беззакониях, бездействии, по сути, мы имеем в виду, что наши дороги остаются закрытыми. Группа людей решила, что они должны быть закрыты, и обрекла другую сторону на бездействие, и в результате это продлилось так долго, пока уже не возникла необходимость в реконструкции, то есть, назовем это финансовой моделью, структуру организации нужно изменить, чтобы можно было продолжать и дальше. Сложно представить бизнес, который может на протяжении 26 месяцев ждать какого-то решения. Было бы наивностью полагать, что в результате не возникнет финансовых проблем», - сказал Армен Степанян.

ЕБРР в данный момент не имеет каких-либо правовых взаимоотношений с программой Амулсарского рудника, но программа Амулсара будет осуществляться независимо от этого обстоятельства, заявляет «Лидиан Армения». «Это, по сути, не повлияет на работу компании и на качество работы», - сказали в компании.

Жительница находящейся по соседству с Амулсарским рудником общины Гндеваз, активистка Техмине Енокян, которая борется против эксплуатации рудника, недавно узнала, что ЕБРР больше не участвует в программе Амулсарского рудника. По ее словам, 23 жителя Джермука подали жалобу в офис омбудсмена ЕБРР, которая была принята к рассмотрению 12 июня. Из отправленного в ответ доклада они и узнали, что у банка больше нет финансовых интересов в программе Амулсара.

Активистка говорит, что будущее компании для них становится еще более туманным и рискованным. «Наша жалоба лишь помогла раскрыть эту информацию, которая на протяжении шести месяцев скрывалась от различных важных кругов в Армении. Какие фонды появились в результате этой реорганизации?», - сказала Енокян.

Даже если существующие препятствия будут устранены, на данный момент «Лидиан Армения» не имеет финансовой возможности эксплуатировать рудник. В ответ на эту критику в «Лидиан Армения» заявляют: «Это мы узнаем в том случае, когда снова начнем работать с нашей прежней мощностью. «Лидиан Армения» сегодня не участвует в процессах о банкротстве».