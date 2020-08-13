Хулуси Акар: «В деле противодействия Армении вся мощь Турции на стороне Азербайджана»

«Турция поможет Азербайджану в освобождении оккупированных территорий», - сегодня в Баку с подобным заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава военного ведомства Турции прибыл в Азербайджан для участия в заключительном этапе совместных турецко-азербайджанских военных учений. В состав турецкой делегации также входят начальник Генерального штаба Вооруженных сил Яшар Гюлер, а также командующие сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами.

«Нам повезло, что мы обмениваемся опытом с такой сильной армией. Турецкая армия показала свою силу в Сирии, Ираке и Ливии. Даст бог, при поддержке Вооруженных сил Турции армия Азербайджана выполнит свой священный долг», - в ходе переговоров сегодня заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.