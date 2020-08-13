Алиев Путину: После июльских боев Россия поставила в Армению 400 тонн грузов военного назначения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе состоявшегося вчера вечером телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил недовольство в связи с поставкой Россией Армении новой партии грузов военного назначения в последние недели.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана, отмечая, что телефонный разговор состоялся по инициативе Ильхама Алиева с целью обсуждения вопроса о поставках вооружения Армении.

Согласно опубликованному сегодня утром официальному сообщению, во время телефонного разговора с Путиным Ильхам Алиев заявил, что с 17 июля «Москва поставила Армении около 400 тонн грузов военного назначения».

«Поставки осуществлялись через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики Иран», - заявил Алиев, добавив, что поставки грузов военного назначения в Армению «вызывают обеспокоенность и порождает вопросы у азербайджанской общественности».

Пресс-служба Кремля также распространила сообщение о телефонном разговоре Путина и Алиева, в котором, однако, обсуждения о поставках вооружения не упоминаются.

«Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле этого года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности», - говорится в сообщении Кремля.