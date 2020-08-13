COVID-19: За сутки в Армении выявлено 229 новых случаев коронавируса, скончались 3 человека, выздоровели 405

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 229, в общем составив 41 023.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 405 и сейчас составляет 33 897.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 809.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 238 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 079, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 180 497 (1465 за последние сутки).