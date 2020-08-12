Чрезвычайное положение в Армении продлено до 11 сентября, некоторые ограничения отменены

Несмотря на снижение числа новых случаев коронавируса, сегодня правительство решило уже в пятый, но, по-видимому, в последний раз продлить режим чрезвычайного положения еще на один месяц, до 17:00 11 сентября.

Некоторые ограничения отменяются либо ослабляются

В ходе заседания правительства министр юстиции Рустам Бадасян представил новые правила чрезвычайного положения: некоторые ограничения отменяются либо ослабляются. В частности, отныне будут разрешены митинги и забастовки, но при условии обязательного ношения масок и соблюдения социальной дистанции, снимается запрет на въезд в Армению иностранных граждан, но при условии двухнедельной самоизоляции. В то же время в течение этих двух недель можно будет пройти тест на коронавирус и в случае отрицательного результата выйти из самоизоляции. Также ослабляется ограничение на проведение семейных, развлекательных мероприятий: отныне такие мероприятия могут проводиться как на открытых территориях, так и в закрытых помещениях, но с участием до 40 человек.

«Исключена возможность применения ограничений на перемещение товаров через таможенную границу. В порядке электронного контроля с целью выявления и самоизоляции инфицированных уточнена только возможность получения соответствующих данных по контактам инфицированных и самоизолированных лиц не более, чем за 14-дневный срок», - отметил Бадасян.

Пересмотрено требование об обязательном ношении маски в ряде мест

Комендатура пересмотрела требование об обязательном ношении маски в ряде мест. Комендант чрезвычайного положения, вице-премьер Тигран Авинян на специальном заседании Национального собрания представил обоснования продления в очередной, пятый раз режима чрезвычайного положения, выразив надежду, что это делается в последний раз, поскольку все риски пока не нейтрализованы.

Ношение маски все еще остается обязательным, однако пересматривается требование об обязательном ношении маски на открытых территориях. В общественном транспорте, такси ношение маски является обязательным, однако в личных автомобилях уже с пятницы, 14 августа, маску можно будет не носить. В ближайшие дни комендант опубликует инструкции.

«Речь идет о нахождении на природе, в лесу, на пляже с членами семьи, то есть это будут очень конкретные случаи, которые решениями коменданта к пятнице будут опубликованы в очень четкой и регламентированной форме», - сказал комендант Авинян.

«Если мы не оценим эту ситуацию, скатимся к ситуации в июле»

Уже на специальном заседании парламента депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Грант Айвазян заметил, что полицейские очень часто злоупотребляет своими полномочиями, штрафуют людей, пользуясь тем, что люди на несколько секунд опустили маску с лица. «У людей создается впечатление, что у полиции есть план оштрафовать конкретное число людей», - сказал депутат.

«Если человек правильно носит маску, независимо от того, есть ли инструкция или нет, его невозможно оштрафовать», - ответил Тигран Авинян.

Кстати, ранее сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян отметил важность жестких действий полиции в деле соблюдения правильного ношения масок, подчеркнув, что «если мы не будем оценим эту ситуацию, то скатимся к ситуации в июле». «Я знаю, что есть недовольство тем, что граждан штрафуют. Поэтому есть очень простой способ - носить маску и не быть оштрафованным. В то время мы говорили: носите маску, спасите жизни, теперь я надеюсь, что число смертей снизится до нуля, и мы скажем: носите маску и не будьте оштрафованными», - сказал глава правительства.

О воздушных и наземных пассажироперевозках

Несмотря на то, что Армения отменяет воздушные границы для иностранцев, тем не менее комендант подчеркнул, что каждая страна устанавливает свои правила передвижения для граждан Армении. Что касается соседних стран, то, по словам Авиняна, по вопросу открытия сухопутных границ с Грузией и Ираном обсуждений пока нет.

Фракция «Просвещенная Армения» считает, что продление режима чрезвычайного положения нанесет ущерб всем сферам страны, поэтому Эдмон Марукян представил проект отмены чрезвычайного положения. «Только сам факт того, что Республика Армения находится в правовом режиме чрезвычайного положения, создает множество ограничений для граждан, приезжающих в Армению. Регулярные рейсы в Армению не возобновляются по этой причине, и еще вопрос, будут ли эти рейсы возобновлены в результате переговоров. По нашему мнению, есть лишь несколько ограничений, которые необходимо сохранить», - сказал Марукян.

Оппозиционная фракция «Процветающая Армения» также выступила против решения правительства о продлении чрезвычайного положения и присоединилась к инициативе «Просвещенной Армении». Об этом с трибуны заявила депутат крупнейшей оппозиционной фракции Наира Зограбян. «Почему нецелесообразно продлевать чрезвычайное положение? Потому что здесь, наверное, прозвучало более 20 вопросов о том, почему, например, разные страны ЕС не открывают воздушную границу с Арменией. Вы сказали, что проблема не в нас, проблема в них, да, однозначно, если Армения отмечена в тех странах красным сигналом - как SOS, где периодически, пятый месяц подряд, продлевается чрезвычайное положение, естественно, законной реакцией этих стран должно быть неоткрытие воздушной границы с Арменией», - сказала она.

Проект решения НС «Об отмене чрезвычайного положения» не был принят: 68 депутатов проголосовали против 22 – в пользу проекта.

Мы должны научиться жить в условиях Covid-19

Мы должны научиться жить в условиях Covid-19 и превратить противоэпидемические правила в образ жизни. Это позиция правительства. И поэтому оно постепенно переходит к открытию учебных заведений. Здесь есть риски, по прогнозам премьер-министра Пашиняна, неминуемо будет рост числа инфицированных, поэтому он призвал удвоить бдительность и игнорировать все разговоры о теориях заговора.

По части возобновлении работы университетов окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Скоро мы также узнаем, как будут работать учреждения культуры. В первую очередь будут опубликованы инструкции о правилах открытия музеев и библиотек. Концертные залы, театры получат возможность работать на открытом воздухе. То же самое касается и отдельных исполнителей.

«Культура и искусство помогут чуть легче преодолеть накопившееся социально-психологическое напряжение, вызванное коронавирусом», - считает комендант.

Цель - приблизиться к нулю

За прошедшие сутки из 1710 протестированных коронавирус подтвержден у 201 человека, то есть у 12% прошедших тестирование. Всего на сегодняшний день в Армении коронавирусом заразились 40 794 человека. В настоящее время от Covid-19 лечатся 6 262 человека.

Число регистрируемых ежедневно случаев инфицирования коронавирусом каждую последующую неделю примерно на 50-100 меньше, чем число регистрировавшихся ежедневно в предыдущую неделю, сегодня на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян, подчеркнув, что целью является приближение к нулю.

У нас все еще есть летальные случаи. За одни сутки от коронавируса умерли три человека. Самый молодой из них - 59-летний мужчина, самая пожилая - 64-летняя женщина. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Общее число скончавшихся от коронавируса достигло 806 человек. Еще 234 инфицированных коронавирусом пациента умерли по другим причинам. По словам министра, около 300 человек находятся в тяжелом состоянии, но и здесь наблюдается тенденция к снижению.