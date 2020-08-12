Перед зданием правительства протестуют граждане, желающие уехать за границу

Армяне, требующие разрешить им выезд в Россию, продолжают организовывать акции протеста. Сегодня часть из них собралась перед зданием правительства.

Многие еще до введения чрезвычайного положения в связи с коронавирусом по разным причинам приехали в Армению, однако из-за закрытия границ они все еще не могут вернуться в Россию. Некоторые из протестующих являются гражданами России, однако, по их утверждению, им не удается купить билет на самолет. А другие хотят поехать в Россию на собственных машинах. Те же, кто не являются гражданами России, не могут выехать туда из-за ограничений с российской стороны.

Российская Федерация закрыла свои границы для иностранных граждан еще в марте, после вспышки пандемии.

«Мы ходили и в посольство, и в Национальное собрание… мы уже три- четыре недели выходим в связи с этим вопросом», - сказал один из протестующих.

Часть проживающих в России армян провела несколько ночей на КПП «Баграташен», требуя позволить им пересечь границу. «Многие из нас - граждане России, все мы хотим вернуться домой. Мы хотим, чтобы нам предоставили коридор для возвращения в Россию», - заявляют они.

В список проживающих в России армян, оставшихся в Армении из-за коронавируса, входят и граждане России, и граждане Армении. У некоторых из них там есть родственники - родители, дети, а некоторые хотят отправиться туда на заработки.

Собравшихся выслушал министр иностранных дел Зограб Мнацаканян. Он подчеркнул, что границы открываются и закрываются не только в Армении, но и в других странах. «На данный момент в Армении действует своя система пересечения границы для иностранных граждан, в других странах - своя. Если соседние с ними страны держат границу закрытой, это их политика», - сказал министр.

По словам Мнацаканяна, адресатом заданных ему вопросов являются власти России.

Один мужчина заявил, что их здесь держат в заложниках. «Нигде нет такого чрезвычайного положения», - сказал он.

На это министр возразил: «Вы понимаете, что была пандемия? Вы следите за цифрами? Вы видите, что опасность очень высока?»