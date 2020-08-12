Чрезвычайное положение в Армении продлено еще на месяц

Режим чрезвычайного положения, объявленный в Армении 16 марта и несколько раз продленный, продлен еще на один месяц, до 17:00 11 сентября.

В ходе заседания правительства министр юстиции Рустам Бадасян также представил новые правила чрезвычайного положения, согласно которым отменен запрет на въезд в Республику Армения лиц, не имеющих гражданства Армении, развлекательные мероприятия могут проводиться как на открытых территориях, так и в закрытых помещениях с участием до 40 человек, а также снимается запрет на проведение собраний и забастовок.

Министр тоже сказал: «Исключена возможность применения ограничений на перемещение товаров через таможенную границу, в порядке электронного контроля с целью выявления и самоизоляции инфицированных уточнена лишь возможность получения соответствующих данных по части инфицированных, контактировавших и самоизолированных лиц не более, чем за 14-дневный период».

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в силу этого решения сегодня в Национальном собрании будет созвано внеочередное заседание.