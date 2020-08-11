В медцентрах Армении от коронавируса лечатся 1540 пациентов

За последние сутки число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 160, выздоровел 541 человек. На данный момент в медицинских центрах от коронавируса лечатся 1540 человек.

«Число находящихся на фактическом лечении граждан постепенно снижается, по крайней мере, такова динамика за последние 10 дней. На данный момент на фактическом лечении уже находятся 6 399 человек. 4 859 человек находятся дома, лечатся в домашних условиях, то есть, у них наблюдаются легкие симптомы либо нет никаких симптомов. Остальные находятся в медицинских центрах», - сообщила пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.

По ее словам, все 14 медицинских центров, занимающихся лечением пациентов, инфицированных коронавирусом, продолжают работать и обслуживать пациентов, несмотря на некоторое снижение числа пациентов. «На самом деле, медицинские центры в данный момент, естественно, не в таком тяжелом состоянии, как в период, когда было 600-700 случаев инфицирования в день, но до тех пор, пока у нас будут подтвержденные случаи и пока у нас 6 000 фактических пациентов, больницы будут оставаться в стабильном состоянии», - сказала Никогосян.

Вчера в Армении от коронавируса умерло 7 человек, на данный момент общее число смертей от этого вируса в Армении составляет 803. Хотя число новых случаев, регистрируемых ежедневно в августе, значительно меньше числе зарегистрированных в июне и июле, тем не менее, число людей, умирающих ежедневно от коронавируса, резко не сокращается.

«Да, к сожалению, мы пока не можем наблюдать снижение числа смертей, это связано с тем, что у нас все еще есть граждане, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также есть подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких, что приводит к летальным исходам. Знаете, иногда просто невозможно спасти жизнь человека», - сказала пресс-секретарь Минздрава.