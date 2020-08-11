Артур Сакунц считает неприемлемым поспешное поздравление Пашиняна в адрес Лукашенко, Рубинян не видит в этом ничего неприемлемого

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении Армен Саркисян поздравили президента Беларуси Александра Лукашенко с переизбранием.

Президент Саркисян пожелал Лукашенко здоровья, успехов и всего наилучшего, а дружественному народу Беларуси - мира, стабильности и процветания.

В тексте поздравительного послания премьер-министра Никола Пашиняна, в частности, говорится: «Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений».

Премьер-министр подчеркнул, что готов приложить все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений между двумя народами и странами.

Армения стала одной из первых стран, поздравивших Лукашенко с переизбранием в шестой раз на пост президента. В списке также Россия, Китай и Азербайджан.

Несмотря на то, что по официальным данным Лукашенко одержал безоговорочную победу, его основная соперница Светлана Тихановская результаты выборов не признает, тысячи граждан страны вышли на акции протеста.

В подобных условиях поспешное поздравление Пашиняна, пришедшего к власти путем революции, правозащитник Артур Сакунц считает неприемлемым. Правозащитник написал на своей странице в Facebook: «Как государство, премьер-министр которого поздравляет диктатора Лукашенко, может осуществлять уголовное преследование в отношении Р. Кочаряна за то же деяние? Это полный анахронизм ценностей и принципов... Это просто абсурд...».

«Ситуация, которая царит сейчас в Беларуси, такова: тысячи людей незаконно лишаются свободы, подвергаются насилию, в них стреляют резиновыми пулями, происходят грубые нарушения прав человека в отношении оппозиции, граждан и правозащитников. В подобной ситуации, которая полностью напоминает 1 марта 2008 года [в Армении], глава демократического государства, хотя бы до обнародования официальных данных, не может поздравлять. А если он пытается каким-то образом выразить свое отношение, то хотя бы должен также выразить обеспокоенность фактом нарушения прав человека и призвать решать все вопросы в рамках верховенства закона. Но когда Гагик Царукян поздравляет и ты поздравляешь, в этом случае возникает вопрос: уголовное преследование Кочаряна по делу «1 марта» было возбуждено за те же действия. В Беларуси сейчас происходит насильственный захват конституционного строя», - сказал Сакунц.

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг», председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян не видит ничего неприемлемого в том, что премьер-министр Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко.

«Я не буду давать оценку этим оценкам. В целом международные отношения отличаются от внутренней политики. «Международное партнерство, взаимоотношения глав государств имеют другой уровень и другие компоненты», - отметил Рубинян.

По официальным данным, Александр Лукашенко, правящий Беларусью около 26 лет, одержал победу на президентских выборах, набрав 79,7% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 6,8%.

Муж Тихановской был главным соперником Лукашенко и сейчас находится в тюрьме. После ареста мужа Тихановской удалось зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. На следующий день после выборов в белорусской столице и других городах страны начались акции протеста, ситуация и сегодня остается напряженной. Полиция применила против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений есть пострадавшие.