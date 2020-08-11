COVID-19: За сутки в Армении выявлено 160 новых случаев коронавируса, скончались 7 человек, выздоровел 541

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 160, в общем составив 40 593.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 541 и сейчас составляет 33 157.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 803.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 236 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (6 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 399, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 177 322 (968 за последние сутки).