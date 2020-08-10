COVID-19: За сутки в Армении скончались 5 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 23, в общем составив 40 433.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 96 и сейчас составляет 32 616.

Отметим, что за прошедшие сутки было произведено 340 тестов, что в несколько раз меньше, чем обычно.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 796.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 793, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 176 354.