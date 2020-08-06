Премьер-министр: Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать правительство Ливана и местную армянскую общину

Самолет с лекарствами, продовольствием и другими предметами первой необходимости, вероятно, вылетит из Еревана в Бейрут в субботу, заявил на заседании правительства вице-премьер Тигран Авинян.

«Я думаю, что сегодня к концу дня мы будем знать окончательный и полный размер и вид помощи, а также сроки. Мы предполагаем, что это произойдет в субботу», - сказал Авинян.

«Ливан является одним из самых близких друзей Армении», - сказал премьер-министр Пашинян, выразив соболезнования семьям погибших в результате мощного взрыва в Бейруте и пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Он подчеркнул, что Армения не может оставаться равнодушной к нуждам братского народа Ливана и армянской общины Бейрута. «Республика Армения выразила готовность помочь преодолеть последствия трагедии, постигшей этот город. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать правительство Ливана и местную армянскую общину», - сказал премьер.

Самолетом, перевозящим помощь из Армении, в Бейрут отправится также главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян.

Всеармянский фонд «Айастан» начал новый сбор средств под лозунгом «Неотложная помощь ливанским армянам». Частные пожертвователи имеют возможность своими перечислениями помочь местным армянам.

По последним данным, в результате произошедшего 4 июля взрыва 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся в порту Бейрута, погибли 11 армян, 250 получили ранения. Общее число жертв достигло 135, около 5 тысяч человек пострадали. Однако, по словам, главы Ближневосточного офиса «Ай дат» АРФД Веры Якубян, это число может измениться. После взрыва есть много пропавших без вести. По словам Якубян, среди них нет армян, так как к ним сигналов от родственников не поступало. Поврежденных домов армян около тысячи.

«Мы должны попытаться перевезти эти семьи в другие места. Те, у кого есть родственники, уже переехали к ним. В настоящее время ведется работа по переезду других семей в школы или другие удобные места для временного проживания до восстановления их домов», - сказала Якубян.

Она подчеркнула, что армянская община нуждается в помощи. Еще до взрыва из-за экономического кризиса многие семьи оказались в нужде. Сейчас ситуация еще больше ухудшилась. «Тем не менее, в городе нет голодных или оставшихся без крова армян, все друг другу помогают. Армянских нищих и бездомных вы на улицах никогда не найдете», - сказала Вера Якубян.