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Армения

Пострадавшим от обстрела приграничным селам Тавуша будет выделено 277 млн драмов

Житель села Айгепар в своем поврежденном доме, 18 июля 2020 г.

Пострадавшим от обстрелов приграничным селам Тавушской области будет выделено около 277 млн драмов (568 тыс. долларов). По предварительным подсчетам, пострадавшим вследствие напряженности на армяно-азербайджанской границе в прошлом месяце селам необходимо не менее 302 млн драмов помощи.

В ходе сегодняшнего заседания правительства министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян напомнил, что ранее государство уже выделило 25 млн драмов. Строительство уже началось.

«110 млн 581 тыс. драмов будут направлены на компенсацию жителям приграничных общин Айгепар, Неркин Кармирахбюр и Чинари за поврежденную недвижимость. 84 млн 357 тыс. драмов – на капитальный ремонт школ и ремонт убежищ в селах Айгепар, Мовсес, Неркин Кармирахбюр и Чинари. Добавлю, что упомянутые школы не пострадали от обстрела. И 82 млн 680 тыс драмов пойдут на строительство сквера в общине Неркин Кармирахбюр, строительство жилого дома и вспомогательных сооружений и благоустройство территории в селе Чинари», - сказал министр.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил: «В селе Неркин Кармирахбюр мы создадим сквер на месте одного из разрушенных домов, потому что там никто не живет. Мы выкупим этот участок у собственника и передадим его в дар селу».

Для правительства решение является важным. Премьер-министр напомнил, что ранее правительство пообещало поддерживать приграничные общины. По словам Пашиняна, есть определенные сигналы о том, что строительство в селах, пострадавших от военных действий, идет недостаточно быстро.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян сообщил, что два дня назад он посетил пострадавшие от обстрелов приграничные села, ознакомился с проводимыми работами. «Работы шли достаточно быстро, но я также поручил привлечь новую рабочую силу», - сказал он.

В ходе заседания премьер-министр подчеркнул, что задача правительства состоит в том, чтобы строительные работы были выполнены по возможности быстро и качественно.

Никол Пашинян сообщил, что к строительным работам привлекаются и иностранцы, посчитав эту ситуацию странной. Он заметил, что все еще существует проблема, когда, с одной стороны, в стране существует безработица, а с другой стороны, есть спрос на рабочую силу. Представитель строительной компании, по словам премьер-министра, сообщил, что они могут обеспечить заработком в размере от 8 до 10 тысяч драмов в день, но не находят работников.

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