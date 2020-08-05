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Армения

Тер-Петросян: Армянская историография не имеет права опускаться на такой уровень

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян

Первый президент Армении, лидер Армянского национального конгресса Левон Тер-Петросян в Ilur.am представил свою точку зрения по поводу полемики, разгоревшейся относительно стандартов Министерства образования, науки, культуры и спорта для учебников по Армянской истории.

«От дискуссии создается впечатление, что после независимости Армении на замену советской вульгарно-материалистичной историографии пришла более провинциальная, чрезвычайно опасная, айдатовская историография. Армянская историография, имеющая таких гигантов, как Николай Адонц, Акоп Манандян, Сурен Еремян и Гагик Саркисян, не имеет права опускаться на такой уровень, которым, по сути, мы уподобляемся историографии Азербайджана и Турции. Если турки и азербайджанцы фальсифицируют историю, это не значит, что мы тоже должны прибегать к фальсификациям. Более унизительной деградации (извините за иностранное слово) невозможно представить», - отметил Левон Тер-Петросян.

Он подчеркнул, что это не что иное, как национальный позор, «отнюдь недостойный имеющего воистину славную историю армянского народа – одной из редчайших наций, которая больше 2500 лет назад имела государственность и имеет ее и сегодня».

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