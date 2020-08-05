Утечка или хитрость азербайджанских хакеров? Эксперт считает необходимым создание центра кибербезопасности

Очередная утечка или хитрость азербайджанских хакеров? Пока неизвестно, смогли ли азербайджанские хакеры проникнуть в базу данных правительства Армении.

О большой утечке государственных данных - 55 терабайтов информации, вчера на Facebook написал эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян. Эксперт не совсем уверен, что то, что представлено азербайджанцами, соответствует действительности. По словам Мартиросяна, в качестве факта, подтверждающего утечку, азербайджанцы опубликовали скриншот, на котором изображена только часть списка этих данных.

«В данном случае у нас нет фактов, и это может быть по двум причинам: во-первых, потому что нет этих данных, во-вторых, потому что, например, эти данные были переданы службам безопасности Азербайджана, и, естественно, мы можем одну часть видеть, а другую - нет», - сказал Мартиросян.

В правительстве также не подтверждают, что азербайджанские хакеры украли у правительства большие объемы информации. Там лишь подтверждают, что Служба национальной безопасности (СНБ) обнаружила, что в Интернете циркулирует скриншот компьютерного экрана, на котором изображен рабочий процесс государственной системы управления серверами правительства. Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян подчеркнула, что это не свидетельствует о том, что были украдены 55 терабайт информации. Однако Геворкян добавила, что СНБ продолжает работы по выяснению происхождения упомянутого скриншота и проверке информации о проникновении в государственные серверы.

Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян лишь предполагает, когда произошло возможное проникновение в правительственные серверы. «Обычно хакеры, если они скрыто сидят в работающей системе, не сообщают об этом, они раскрывают информацию об этом тогда, когда их оттуда выбрасывают или когда происходит атака на систему, и они теряют доступ. Это как минимум картина годичной-двухлетней давности. То есть, наихудший сценарий - это когда войдут на все серверы правительства и высосут все как пылесосом», - сказал Мартиросян.

Эксперт напоминает, что и ранее в руки азербайджанцев попали личные данные около 3500 армян, зараженных коронавирусом и контактировавших с ними, а также фотокопии паспортов граждан, предположительно являющихся клиентами кредитной организации. Самвел Мартиросян замечает, что до сих пор никто не понес ответственности за эти утечки.

«Я не помню случая, когда бы сказали, что это произошло из-за того то, даже не человека, хотя бы сказали, что была такая системная проблема, и сейчас мы пытаемся исправить эту проблему. Я никогда в своей жизни не слышал ничего подобного. То есть, случаи происходят и забываются до следующего случая», - подчеркнул Самвел Мартиросян.

Эксперт по информационной безопасности, особенно после последних утечек, считает необходимой разработку стратегии кибербезопасности и создание отдельного центра.