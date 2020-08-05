COVID-19: За сутки в Армении выявлено 288 новых случаев коронавируса, скончались 2 человека, выздоровели 478

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 288, в общем составив 39 586.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 478 и сейчас составляет 30 850.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 770.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7 738, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 170 012 (1 848 за последние сутки).
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